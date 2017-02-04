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НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

Всі новини

Перемовини з польською стороною щодо будівництва сміттєпереробного заводу в Чернігові досі ведуться

 03.02.2017  

Перемовини з польською стороною щодо будівництва у Чернігові сміттєпереробного заводу і досі...

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