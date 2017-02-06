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НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

Всі новини

Сергій Березенко: «Кінцева мета – якісні медичні послуги і достойна зарплата лікарям»

 04.02.2017  

Позиція. Під час візиту до Чернігова 3 лютого народний депутат України Сергій Березенко побував у...

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