﻿﻿ Чернігівщина | Події і коментарі, новини, чернігів, новости, чернигов
Мобільна версія сайту

Неділя, 22 січня 2017, 06:46
Вхід Реєстрація
;

E-mail:

Пароль:

Я забув пароль
Увійти
Зареєеструватися
Реєстрація користувача
Зареєструватися

Вкажіть ваш E-mail:

На вказаний E-mail буде відправлено посилання за яким ви зможете втсановити новий пароль.
Нагадати пароль
Зареєеструватися

НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

Всі новини

Велоструктура європейського зразку обійдеться Чернігову у 95 мільйонів гривень

 20.01.2017  

За три роки у Чернігові обіцяють розбудувати вело інфраструктуру за європейським зразком. На це...

Останні фото

У Чернігові відкрили Головну ялинку міста. Фоторепортаж

Останні відео

Одна родина з обваленого гуртожитку навідріз відмовляється переселятися з готелю у нове помешкання

ОПИТУВАННЯ



www.ukr.net

Останні фото

У Чернігові відкрили Головну ялинку міста. Фоторепортаж

Останні фото

У Чернігові відзначили День Збройних Сил України. Фоторепортаж

Останні відео

Одна родина з обваленого гуртожитку навідріз відмовляється переселятися з готелю у нове помешкання
Мітки:
євромайданатоатрошенкобудівництвобюджетвійськовівибориголовадітиденьдопомогадтпзагибельзатриманнякордонміліціяміськрадаодаокругпогодипожежаполіціяпризначенняпрогнозпрокуратурасесіясиноптиксоколовсудшкола