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НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

Всі новини

Перша сесія міськради у 2017 році: аварійні будинки, велодоріжки та туризм

 26.01.2017  

На сьогодні, 26 січня, запланована чергова сесія Чернігівської міської ради. У порядку денному...

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У Міському палаці культури відбувся святковий концерт до Дня Соборності. Фоторепортаж

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