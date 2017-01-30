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НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

Всі новини

Госпітальні бої: чи наблизиться медичне обслуговування на Чернігівщині до європейських стандартів?

 29.01.2017  

Порядок денний Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає компонент...

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У Міському палаці культури відбувся святковий концерт до Дня Соборності. Фоторепортаж

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