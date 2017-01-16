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НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

Всі новини

Місто готове оплатити ремонт аварійних будинків лише на 20%

 16.01.2017  

Чернігівська міська рада готова оплатити з міського бюджету капітальний ремонт аварійних будинків...

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