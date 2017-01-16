НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

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Чернігівська міська рада готова оплатити з міського бюджету капітальний ремонт аварійних будинків...
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