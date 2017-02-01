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НОВИНИ ЧЕРНІГОВА

Всі новини

Нові вибори зі старими проблемами: чого очікувати від квітневих виборів в тергромадах

 01.02.2017  

Перші вибори до одинадцяти об’єднаних територіальних громад, що відбулись 11 та 18 грудня...

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У Міському палаці культури відбувся святковий концерт до Дня Соборності. Фоторепортаж

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Кількість військових злочинів в Чернігівському гарнізоні зменшилась
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